QUARTO – Due ladri sono finiti in manette ieri pomeriggio al Centro Commerciale “Quarto Nuovo” dove stavano rubando dei capi d’abbigliamento all’interno di un negozio. A notarli è stato un carabiniere libero dal servizio che li ha bloccati e arrestati. Sul posto sono giunte due pattuglie di militari della compagnia di Pozzuoli.

GLI ARRESTATI – In manette sono finiti Salvatore Corsinori, 43 anni e Ivan Criscuolo, 24 anni, entrambi di Napoli e già noti alle forze dell’ordine. I due sono stati notati dal militare in abiti civili mentre rompevano i sistemi antitaccheggio e si impossessavano di capi di abbigliamento griffati presso un negozio del centro commerciale. La refurtiva, dal valore di oltre 1.200 euro, è stata recuperata e restituita al titolare del negozio. I due arrestati sono stati tradotti ai domiciliari in attesa di rito direttissimo.