QUARTO – Gli agenti della polizia municipale avranno presto in dotazione mascherine per proteggersi il più possibile dal contagio dal coronavirus. E’ uno dei primissimi impegni del nuovo comandante dei caschi bianchi Antonio Sciarrillo, che da poco ha preso il posto di Castrese Fruttaldo, dopo 38 anni di servizio e quasi 13 da comandante.

ELEVATO STANDARD DI PROTEZIONE – Saranno 20, per ora, le mascherine a disposizione degli agenti, ad un costo complessivo relativamente contenuto: 366 euro. Si tratta di mascherine del tipo FFP3, uno standard molto elevato tra tutte quelle in commercio, capaci di filtrare microrganismi patogeni come virus, batteri e funghi.

LE MOTIVAZIONI – La decisione è stata presa considerato «l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale e locale in ambito metropolitano – che gli operatori di Polizia Municipale potrebbero trovarsi costretti a svolgere attività di ordine pubblico e di pubblica sicurezza in situazioni a rischio contagio».