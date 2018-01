QUARTO – La “tenuta” del sindaco Capuozzo ruota tutta attorno al numero minimo di consiglieri comunali sufficienti per la convocazione dell’assise. Se ne sta discutendo in queste ore in Prefettura. Attualmente, a sostenere il primo cittadino ci sono solo dieci consiglieri sui 24 eletti nel 2015, poi diventati 17 dopo le dimissioni in massa dell’anno successivo e l’impossibilità di ricorrere alle surroghe. Dunque, il sindaco Rosa Capuozzo è ancora in carica ed il suo destino è legato ad una mera interpretazione del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali