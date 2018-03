QUARTO – Ripresi dalle telecamere mentre prendono un pc portatile esposto in una vetrina, lo infilano sotto al cappotto e lo portano via. Scene di un furto riprese dalle telecamere e pubblicate su Facebook. I ladri sono due anziani, autori del “colpo” ai danni del negozio di telefonia “Chat Mobile” in Corso Italia a Quarto. Immagini inequivocabili che non lasciano dubbi. I due uomini, vestiti con giacconi lunghi, nella mattinata di giovedì sono entrati nell’attività commerciale e dopo aver dato un sguardo veloce verso il bancone, dove c’erano alcuni clienti in fila, hanno staccato i cavi a un computer portatile (dal valore di 600 euro) esposto in una vetrina . A quel punto uno dei due lo ha infilato nel cappotto e con disinvoltura si è avvicinato all’uscita scappando con il complice. Fatta l’amara scoperta, i titolari del negozio hanno denunciato l’accaduto ai carabinieri e postato nei vari gruppi Facebook il video in cui si vedono le fasi del furto e soprattutto i volti dei due anziani ladri.

IL VIDEO