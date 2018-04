POZZUOLI – Altro week-end all’insegna della pulizia sulla spiaggia di Licola Mare da parte dei volontari dell’associazione “Licola Mare Pulito”. Dopo gli interventi di 7 giorni fa questa mattina un gruppo di attivisti è sceso in spiaggia per rimuovere i rifiuti e i resti delle mareggiate. L’attività andrà avanti anche sabato 14 e domenica 15 aprile e prevede, ltre alla pulizia, anche la risistemazione della spiaggia libera di Licola. Le mareggiate dei mesi scorsi non solo hanno portato sulla spiaggia un’enorme quantità di rifiuti di tutti i tipi, provenienti per la maggior parte dal vicino alveo Camaldoli, ma hanno provocato anche l’erosione dell’arenile con la formazione di veri e propri gradoni che si sta provando ad eliminare. Insieme al presidente Umberto Mercurio, i volontari daranno vita a un altro fine settimana all’insegna dell’ambiente.