POZZUOLI – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore arancione valevole a partire dalle 8 di domani mattina e fino alla stessa ora di venerdì 2 novembre. Il quadro meteo evidenzia per la zona che riguarda Pozzuoli “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, puntualmente di moderata o forte intensità”. L’avviso meteo della Protezione civile, inoltre, tra i fenomeni rilevanti evidenzia anche “vento forte o temporaneamente molto forte sud orientale con raffiche nei temporali e conseguente mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte”. In considerazione del bollettino emanato dalla Protezione Civile regionale e viste le criticità registrate nella giornata di lunedì 29 ottobre, l’amministrazione invita i cittadini a prestare la massima attenzione in presenza di tali preannunciati fenomeni meteorologici, spostandosi il meno possibile e uscendo di casa solo se strettamente necessario.