POZZUOLI – Sala gremita e grande commozione ai funerali di Antonio Vicidomini, il 50enne commercialista di Pozzuoli morto il 19 febbraio scorso in un tragico incidente stradale sull’Autostrada A1, nei pressi dello svincolo di Caianello. Una folla commossa ha regalato questa mattina ad Antonio l’ultimo saluto nella sala del Regno dei testimoni di Geova al Rione Artiaco dove, poco dopo le 11, è arrivata la salma. Tantissime le persone che hanno partecipato ai funerali, familiari, amici, colleghi e conoscenti. Persona perbene, altruista, sempre disponibile con tutti, serio e bravo professionista: in tanti ricordano così lo sfortunato commercialista, morto in seguito a un scontro frontale tra l’auto nella quale viaggiava in compagnia di un collega e un camion.

IL CORDOGLIO – «Il Presidente dott. Moretta, il Vicepresidente, il Consigliere Segretario, il Tesoriere ed il Consiglio tutto dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli partecipano al dolore della famiglia per la prematura scomparsa del Collega Dott. Antonio Vicidomini» questo il messaggio dei colleghi presenti ai funerali.