POZZUOLI – Sfiorato il Jackpot record del SuperEnalotto a Pozzuoli, dove con un 5 sono stati vinti 51mila euro. La schedina fortunata è stata giocata alla tabaccheria Q8 in via Campi Flegrei 10, nei pressi del Villaggio del Fanciullo. La combinazione esatta adesso vale 151,7 milioni di euro, premio in palio più alto in Europa e terzo nella storia del gioco.