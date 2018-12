POZZUOLI – Polemiche, dietrofront e ora il buio. La vicenda delle luminarie a Pozzuoli rischia di assumere contorni “comici”: dopo la decisione del comune di sostituirle perchè ritenute “brutte” da parte di residenti e commercianti, pochi minuti fa le luci natalizie si sono addirittura spente. Insieme alle luminarie anche l’albero di Natale posto al centro di Piazza della Repubblica è diventato improvvisamente buio. Intanto procedono le operazioni per la sostituzione e il montaggio nelle altre zone della città e in alcune periferie come Licola Borgo.