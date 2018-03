POZZUOLI – E’ di quattro persone ferite il bilancio di uno spaventoso incidente stradale avvenuto questa mattina al Rione Toiano di Pozzuoli. I feriti, le cui condizioni non sarebbero preoccupanti, sono stati trasferiti presso il vicino ospedale “Santa Maria delle Grazie”. Nell’incidente sono rimaste coinvolte una Ford Fiesta e una Lancia Ypsilon. L’impatto è avvenuto all’interno di una piccola galleria tra via Antonio Pio e via Nerone, dove le due vetture si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. Tra le ipotesi non si escludono l’alta velocità o una distrazione da parte di uno dei due conducenti. Sul posto sono giunte ambulanze del 118 che dopo i primi soccorsi sul posto hanno trasferito i feriti presso il nosocomio flegreo.

