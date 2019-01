POZZUOLI – Incidente nella notte in via Annecchino ad Arco Felice dove un’auto è finita fuori strada andandosi a schiantare contro una cabina elettrica. Fortunatamente nulla di grave per il conducente del veicolo che nell’impatto ha danneggiato una condotta idrica provocando una grossa fuoriuscita di acqua. A causare l’incidente forse l’alta velocità o una distrazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli che hanno effettuato i rilievi e chiesto l’intervento dei tecnici per riparare il danno. L’automobilista è stato sottoposto all’alcoltest.