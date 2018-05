POZZUOLI – Altissima tensione in via Carlo Alberto dalla Chiesa dove le forze dell’ordine hanno forzato i blocchi dei manifestanti. Diversi roghi sono stati appiccati lungo la strada. Lanciate pietre contro gli agenti in assetto antisommossa. Malori tra i residenti del campo container. Sono circa duecento gli uomini delle forze dell’ordine impegnate sul campo.