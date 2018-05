POZZUOLI – Sulla sistemazione degli sfollati nel PalaTricone di Monterusciello è intervenuto il rappresentante legale dello “Sporting Club Flegreo” Ottorino Altieri, che con una lettera aperta sulla propria pagina Facebook, a titolo personale, ha espresso amarezza e disapprovazione per la decisione assunta.

LA LETTERA – “Speriamo si risolva presto nel bene di tutti , tante attività in disagio dall’oggi al domani…probabilmente oltre 300 sportivi con preparazione ai Campionati Nazionali, saggi e altro…tutti fermi….aiutate gli sloggiati per favore e salvate lo Sport tutto!!!”. Sono le parole di Elisa, allenatrice flegrea (nazionale) di pattinaggio. Tutto inizia alle 21.30 di lunedì 14 maggio con la notifica della requisizione del palasport di Monterusciello per permettere il ricovero degli sfollati del campo container di via Alberto dalla Chiesa ad Arco Felice. Scatta una frenetica corsa all’allestimento di una zona dormitorio nella struttura e tutte le attrezzature sportive vengono messe nella loro casa naturale, IN UN ANGOLO.