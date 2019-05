POZZUOLI – Un boato tremendo, avvertito anche a distanza, e tanta paura. E’ il bilancio dell’incidente registratosi nel corso della notte a Licola dove due auto si sono scontrate frontalmente. L’impatto è avvenuto in via Delle Colmate intorno all’una. Ancora da chiarire la dinamica e le responsabilità dei conducenti dei veicoli. Gli occupanti delle macchine hanno riportato ferite lievi. Danneggiate, invece, entrambe le vetture coinvolte nel sinistro. La città di Pozzuoli continua ad essere teatro di scontri sull’asfalto. I numeri, registratisi nel corso degli ultimi anni, spingono da tempo alcune associazioni locali a favorire e promuovere azioni informative per gli utenti della strada affinché possano essere più consapevoli, attenti e sicuri. Un’emergenza sociale spesso legata alle precarie condizioni delle vie del territorio, al mancato rispetto del Codice della Strada e all’assenza di una corretta segnaletica orizzontale e verticale