POZZUOLI – Sono partiti nella giornata di oggi i lavori di smantellamento del campo container di via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Un’operazione che ha preso il via già lo scorso anno con l’allontanamento delle famiglie che occupavano i manufatti. L’obiettivo dell’amministrazione comunale di Pozzuoli è procedere ad un’opera di riqualificazione della zona. Poche ore fa è iniziato l’intervento di demolizione dei prefabbricati sgomberati nel mese dello scorso anno. Un’attività che fu condotta con uno scrupoloso coordinamento simultaneo di più unità operative, il prezioso ausilio di Questura e Prefettura di Napoli, oltre alle forze dell’ordine impiegate, e una assistenza continua dei Servizi Sociali e dei dipendenti del Comune. L’attività di smantellamento e smaltimento dei materiali proseguirà per alcuni mesi, dopo di che si passerà alla fase della definitiva riqualificazione dell’area di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, dove l’amministrazione ha previsto l’istituzione di un parcheggio e un parco pubblico.