POZZUOLI – Una baracca abusiva con suppellettili e materiali vari è stata rimossa nei giorni scorsi dagli operai del Comune di Pozzuoli sotto al cavalcavia di via Sacchini.

«La riqualificazione del nostro territorio è tra le priorità dell’amministrazione – ha detto il vicesindaco e assessore all’Ambiente Fiorella Zabatta -. Sono, infatti, diverse le zone della città, dal centro alla periferia, dove si è agito in tal senso riportando il decoro e la vivibilità. C’è grande attenzione sia da parte mia sia del Sindaco per l’argomento e ci stiamo adoperando concretamente per affrontare e risolvere la tematica del ripristino di situazioni di legalità, laddove esiste degrado e sporcizia. La fattiva collaborazione tra consiglieri comunali, infine, è stata, anche in questa occasione, foriera di buoni risultati: una pratica vincente per lavorare in modo sempre proficuo per il benessere della collettività. E’ importante, quindi, vigilare sul territorio e chiedere ai cittadini la massima collaborazione per far sì che i nostri sforzi durino nel tempo.»

