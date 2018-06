POZZUOLI – Premiati i vincitori del concorso “Briciole di Emozioni”. Per le scuole primarie relativamente alle quarte e quinte elementari la prima classificata è risultata Babo Dalila frequentante il Plesso Paolo Borsellino IC6 Quasimodo classe V sez.B con la poesia “Grido di Aiuto”; la seconda classificata è risultata Aversano Chiara del I Circolo Marconi, classe V sezione C, con la poesia “Che vivano i bambini”. Citazione ad Alessandra Carannante dell’IC5 Artiaco plesso S Martino classe IV sez. A con la poesia “Le mie paure”.

I PREMIATI – Il Primo classificato per la scuola media inferiore è risultato Mirabella Paolo frequentante l’IC2 De Amicis Diaz con la poesia “TerraAria”; la seconda classificata è risultata Musella Simona dell’IC3 Rodari Annecchino classe I sez. E con la poesia “Un Mare d’Amore”. Citazione per la Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli ad Immacolata Capretti che frequenta il C.P.I.A. di Napoli Prov. 1 con la poesia “Domani” proposta al pubblico presente e letta dalla sua insegnante prof.ssa Angela Cicala. Il primo classificato per la scuola media superiore è risultato Di Maro Raffaele frequentante l’Istituto Superiore Pitagora Liceo di Scienze Umane classe III sez. B con la poesia “E sei Bella”. La seconda classificata per la scuola media superiore risulta Costantino Nathalie dell’Istituto Ipseoa Petronio classe V AT Sez.B con la poesia “In Memoria dell’Eccidio”.