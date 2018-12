POZZUOLI – A Pozzuoli si ripete la tradizione della nottata al mercato del pesce. Da questa sera in migliaia stanno affollando il mercato ittico e ortofrutticolo di via Fasano. Un rituale che si ripete dopo 7 giorni dalla notte dell’antivigilia di Natale che fece registrare il “tutto esaurito” tra i caratteristici stand che espongono sui banchi il pescato del giorno, frutti di mare e crostacei. Un rituale che per tutta la notte si ripete anche nelle varie pescherie della città, a Licola, Monterusciello, Arco Felice e al Rione Toiano.