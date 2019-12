POZZUOLI – Un 31enne è stato arrestato ieri dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli dopo aver aggredito la madre di 78 anni. L’uomo, V.P., residente al Rione Toiano, dopo aver chiesto soldi per acquistare la droga, si è scagliato contro la donna che a sua volta ha chiesto aiuto al 113. All’arrivo della polizia il 31enne ha aggredito gli agenti lanciandogli contro bottiglie di liquore. Poi ha minacciato il suicidio, dicendo di volersi lanciare dal balcone di casa. Dopo momenti di concitazione è stato bloccato, ammanettato e arrestato per estorsione e lesioni e denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.