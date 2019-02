POZZUOLI – Attimi di paura in un condominio in via Miliscola ad Arco Felice dove sotto le forti raffiche di vento pezzi di guaina si sono staccati dal tetto di un palazzo finendo nel cortile e danneggiando una vettura parcheggiata. Nel crollo alcune tubazioni del gas sono state urtate e danneggiate. Sul posto la Polizia di Stato che in via precauzionale ha fatto allontanare i condomini. Allertati i tecnici dell’azienda che provvede alla fornitura di gas nella zona.