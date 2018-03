POZZUOLI – Il tratto di strada sottoposto al ponte ferroviario di via Vecchia San Gennaro resterà interdetto al traffico durante le ore notturne dei giorni 5 e 6 marzo 2018 per consentire alla ditta incaricata dalla Società Rete Ferroviaria Italiana di eseguire lavori urgenti ai manufatti che compongono il ponte. Durante le ore di chiusura del tratto stradale interessato dai lavori, sarà istituito il divieto di sosta lungo i tronchi stradali a valle e a monte di Via Vecchia San Gennaro per consentire il doppio senso di marcia e permettere, durante l’esecuzione delle opere, il transito degli autoveicoli dei residenti ed utenti della strada.

LA CHIUSURA – Per gli stessi motivi resterà poi chiuso al traffico dal 12 al 25 marzo 2018, limitatamente alle sole ore notturne, il tratto di strada sottoposto al ponte ferroviario di via Giacinto Diano. Anche qui, durante le ore di chiusura del tratto stradale interessato dai lavori, sarà istituito il divieto di sosta nel tratto che costeggia il muro della ferrovia per consentire il doppio senso di marcia e permettere, durante l’esecuzione delle opere, il transito degli autoveicoli dei residenti ed utenti della strada.