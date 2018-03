POZZUOLI – Per consentire la pavimentazione della sede stradale, in seguito ai lavori di realizzazione del tronco idrico e fognario, a partire dalle ore 19 di domani 13 marzo 2018 e fino alle ore 18 di mercoledì 14 marzo, sarà interdetta al traffico veicolare via Montenuovo Licola Patria ad Arcofelice tra via Domitiana e piazza Aldo Moro. Sullo stesso tratto vigerà il divieto di sosta su entrambi i lati già a cominciare dalle ore 17. Sarà consentito l’accesso ai soli residenti.