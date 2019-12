POZZUOLI – Martedì 17 dicembre alle 10, presso il Presidio Ospedaliero Pausilipon – Dipartimento di Oncologia in via Posillipo 226 a Napoli, una rappresentanza di allievi dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli farà visita ai bambini ricoverati. Nell’ambito dell’iniziativa Solid“ali” 2019 l’Accademia Aeronautica ha condotto una raccolta fondi di beneficenza per donare un sorriso ai bimbi che stanno affrontando in tenera età un percorso così impervio. La partecipazione e la presenza dei cadetti vuole rappresentare l’ideale abbraccio delle donne e degli uomini dell’Istituto al fine di promuovere il clima di pace e serenità che tutti dovremo respirare in questi giorni di festa che ci avvicinano al Natale.