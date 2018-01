POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo da Fabio Lucci, nostro lettore che denuncia disservizi al Rione Toiano a causa dello scoppio di una fogna «Cara cronaca flegrea sono dieci giorni che facciamo chiamate al comune di Pozzuoli per risolvere questo problema in via Catullo numero 59. Ma purtroppo sembra che nessuno ci dia retta. Noi cittadini del Rione Toiano ci rivolgiamo a voi per far sì che il comune intervenga, c’è una puzza che non si può respirare. Non ce la facciamo più la fogna è arrivata addirittura nell’ascensore ed un’altra fogna è scoppiata».