POZZUOLI – Uno spaventoso incidente è avvenuto nella tarda serata di venerdì in via Monterusciello, strada che collega l’omonimo quartiere con il comune di Quarto. Due auto si sono scontrate frontalmente nei pressi dell’incrocio con via Reginelle. Nell’impatto sono rimasti feriti i due conducenti che dopo le prime cure sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale “Santa Maria delle Grazie”. Nell’incidente sono rimaste coinvolte una Peugeot 208 e una Fiat punto: quest’ultima viaggiava in direzione Quarto, l’altra nel senso opposto. Improvvisamente, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale di Pozzuoli, si sono scontrate frontalmente. Dopo i rilievi le auto sono state rimosse e condotte presso il deposito giudiziario.