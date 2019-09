POZZUOLI – E’ stata denunciata per aver provocato l’incendio che questa notte ha devastato il Monte Barbaro la proprietaria di un noto ristorante che sorge in via Fascione, proprio sotto l’area interessata dal rogo. Si tratta di una 48enne incensurata di Pozzuoli. L’imprenditrice dovrà rispondere di incendio colposo e accensione ed esplosioni pericolose.

L’INCENDIO – La donna stava stava dando festeggiamenti per gli ospiti presenti nel locale quando alcuni dei fuochi pirotecnici esplosi hanno raggiunto la vegetazione di un vicino costone collinare. Nel giro di pochi minuti ben due ettari di arbusti e sterpaglie sono andati a fuoco. A spegnere l’incendio prima che arrivasse anche alle abitazioni un elicottero del centro operativo territoriale della regione e i vigili del fuoco di Napoli e Pozzuoli. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli che dopo la ricostruzione dei fatti hanno chiuso il cerchio attorno alla 48enne che è stata denunciata.

