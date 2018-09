POZZUOLI – Questa mattina è stato inaugurato a Monterusciello il terzo campo da basket pubblico realizzato grazie alla collaborazione tra Comune di Pozzuoli, Dare Futuro Onlus e Charlatans. L’impianto si trova in via Modigliani, nei pressi di Piazza Severini, e va ad aggiungersi ai due già realizzati con le stesse modalità sul lungomare Pertini e al Rione Toiano. Il progetto “Un canestro per amico” prevede la donazione dei canestri da parte di Dare Futuro e Charlatans e l’adeguamento dell’area di calpestio per opera del Comune di Pozzuoli. All’inaugurazione erano presenti i giocatori della Virtus Basket, accompagnati dal coach Mauro Serpico e dal dg Fulvio Palumbo, e la celebre stella del basket puteolano Larry Middleton, testimonial dell’evento.