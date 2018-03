POZZUOLI – Il Macellum di Pozzuoli, in occasione della Giornata internazionale delle donne, si tinge di rosa. Questa sera, 8 marzo, l’antico monumento romano, si illuminerà con particolari luci led, creando un’atmosfera d’eccezione. Un omaggio alle donne, grazie al Premio Civitas e alla società Graded, in collaborazione con il Parco archeologico dei Campi Flegrei. Le luci che questa sera coloreranno di rosa gli antichi colonnati, sono parte di un impianto più ampio, avanzato e altamente tecnologico, che sarà inaugurato prossimamente, realizzato dal Premio Civitas, per promuovere uno dei meravigliosi tesori flegrei