POZZUOLI – Manifesti di cordoglio per la morte di Pierluigi Rotta sono stati affissi in città da parte Sindaco, Giunta, Presidente e Consiglio comunale. Per il giorno dei funerali, invece, a Pozzuoli è stato indetto il lutto cittadino. “Profondamente addolorati per la tragica scomparsa del concittadino Pierluigi Rotta, agente della Polizia di stato, ucciso a Trieste nell’adempimento del proprio dovere, partecipano al dolore della famiglia per la perdita del loro eroico congiunto” è il testo apparso sui manifesti.