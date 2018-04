POZZUOLI – E’ stato pubblicato ieri, Lunedì 16 Aprile, l’avviso finalizzato alla formazione di una short list di professionisti qualificati per l’affidamento e lo svolgimento di servizi, di importo inferiore ai 100.000 euro, inerenti l’architettura, l’ingegneria e le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione di opere pubbliche. Potranno partecipare al bando architetti, ingegneri, geometri, agronomi, geologi, periti industriali ed agrari, ecc., sia in forma singola che associata, società d’ingegneria, raggruppamenti temporanei e consorzi stabili di professionisti. L’elenco è stato suddiviso, in base alla tipologia di servizi, in diverse sezioni e ci si potrà iscrivere al massimo a due di queste. Le domande, che dovranno essere redatte utilizzando i moduli messi a disposizione dal Comune ed inviate esclusivamente via PEC, dovranno pervenire entro le 24:00 del 15 Maggio 2018. Dopo la verifica del possesso dei requisiti verranno stilati degli elenchi da cui si attingerà direttamente per incarichi inferiori ai 40.000€ mentre per importi compresi tra i 40.000 e i 100.000€ si procederà con il criterio dell’offerta più vantaggiosa previo invito di almeno 5 operatori. Per le informazioni complete si rimanda alla sezione “Avvisi e Ordinanze” del sito web del Comune di Pozzuoli (http://www.comune.pozzuoli.na.it/index.php/avviso/3677-formazione-di-un-elenco-di-professionisti-esterni-qualificati-per-l-affidamento-di-incarichi-dei-servizi-attinenti-l-ingegneria-e-l-architettura-ed-attivita-tecnico-amministrative-connesse-alla-progettazione-di-opere-pubbliche-di-importo-inferiore-ad-40-0.html).