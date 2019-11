POZZUOLI – Per consentire i lavori di riparazione, indifferibili e urgenti, di una condotta idrica improvvisamente ceduta, dalle 21 di questa sera fino alle 2, sarà interrotto il flusso idrico potabile in tutta la zona compresa tra il lungomare e il centro storico fino ad Arco Felice, all’altezza della stazione della Cumana. Gli operai lavoreranno in modo celere per riparare la condotta nel più breve tempo possibile e causare meno disagi possibili ai cittadini.