POZZUOLI – Una manifestazione per promuovere i valori della legalità e della solidarietà. E’ quanto ha organizzato l’Istituto Comprensivo “8 Oriani-Diaz” di Pozzuoli che lunedì 26 marzo, nell’ambito del progetto di educazione alla legalità “Gli altri siamo noi…percorsi di legalità”, darà vita all’evento dal titolo “Legalità e Solidarietà”. La manifestazione andrà in scena, a partire dalle 10, presso i locali del plesso Diaz, scuola secondaria di primo grado, che sorge in via Umberto Saba, nel quartiere di Monterusciello.

LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ – I protagonisti saranno i giovani studenti delle classi elementari e medie, giunti al termine di un ciclo lezioni di Educazione alla cittadinanza e attività di laboratorio che hanno avuto come tema centrale la “promozione della legalità e della solidarietà”. Secondo il livello ed il grado d’istruzione gli alunni si sono confrontati sui principali valori della Costituzione, anche grazie al supporto di interventi informativi, realizzati da rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, della sezione di Polizia Giudiziaria del Tribunale dei minori, della Polizia Postale e con il contributo delle associazioni Nuovi Orizzonti, AIAS, Proodos, Parteneapolis, Fare Scuola e Penelope. Nel corso della manifestazione gli alunni simbolicamente indosseranno i colori della legalità, si esibiranno in performance canore e coreografiche. Inoltre si svolgeranno riflessioni comunitarie ed in particolare sarà allestita una mostra di beneficenza dei prodotti realizzati dagli alunni.