POZZUOLI – In occasione delle elezioni politiche che si terranno domenica prossima, 4 Marzo, per facilitare l’accesso al seggio elettorale che sarà istituito nella scuola Domenico Fatale è stata emanata un’Ordinanza Sindacale che prevede la sospensione dell’efficacia dei sei varchi elettronici della ZTL di Via Napoli dalle ore 07:00 alle ore 23:30. Ma attenzione, non vale per tutti e non è automatica.

CHI PUO’ E COSA DEVE FARE – Potranno accedere alla ZTL con auto privata i votanti autorizzati, tutti i componenti dei seggi elettorali, i rappresentanti di lista, il personale comunale abilitato e le Forze dell’Ordine. I varchi continueranno ad essere attivi quindi per non vedersi recapitare la multa a casa gli aventi diritto dovranno comunicare, a partire da oggi e al massimo entro sette giorni da Domenica 4, gli estremi del veicolo e dell’avente diritto, specificando il motivo del transito. La comunicazione potrà essere fatta via fax al numero 0815264525 oppure a mezzo mail all’indirizzo [email protected] .