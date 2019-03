POZZUOLI – Dopo un mese sono state attivate le prime forniture idriche alle singole famiglie di traversa privata Monterusso che erano rimaste senz’acqua in seguito ad una richiesta di disdetta di un contatore sul quale erano allacciati tutti i nuclei familiari e dove persisteva una morosità di oltre 13mila euro. Al momento i rubinetti restano a secco solo durante le ore diurne e in particolare quando sono all’opera gli operai della ditta che sta realizzando l’impianto idrico. In seguito ad alcuni incontri avuti con l’amministrazione, gli utenti hanno scelto di presentare singolarmente la domanda per avere un proprio contatore. Gli uffici comunali, man mano che arrivavano le richieste, hanno avviato le procedute previste per i nuovi allacci alla condotta principale, con scavi e installazione dei misuratori. La fornitura idrica è stata erogata a 18 famiglie su 40 richieste giunte a scaglioni negli uffici comunali.

L’EROGAZIONE – I lavori stanno proseguendo e per metà della prossima settimana l’amministrazione conta di completare le procedure di allaccio per tutti i nuclei che hanno fatto domanda. Gli uffici hanno fatto di tutto per risolvere il problema e per farlo velocemente e i cittadini sono stati collaborativi nonostante l’acqua sia un bene di primaria importanza e non sia stato facile superare i primi momenti concitati. “Per l’amministrazione -fanno sapere da via Tito Livio- la vicenda non si è ancora conclusa: finché l’ultimo cittadino non avrà avuto l’acqua, la situazione sarà seguita con molta attenzione e si farà in modo che tutto sia portato a termine nei tempi più celeri possibili.”