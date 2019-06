POZZUOLI – A dieci giorni dalla frana del costone che sovrasta la linea ferroviaria della Cumana, riprendono regolarmente le corse su tutta la tratta Torregaveta-Montesanto. La comunicazione è arrivata in giornata direttamente dall’EAV, che da domattina sospenderà le navette che fino ad oggi hanno fatto la spola per collegare le stazioni di Pozzuoli e Torregaveta. L’interruzione era arrivata dopo la frana del 1 giugno che aveva interessato la parte di costone su via Fasano: terreno e detriti erano finiti sui margini della linea ferroviaria, protetta da un muro di contenimento che ha evitato il peggio.