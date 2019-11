POZZUOLI – Per i danni causati dalle forti piogge dello scorso fine settimana, un tratto di via Antiniana resterà chiuso al transito sia veicolare che pedonale fino a quando non saranno rimossi i pericoli segnalati e ripristinate le condizioni di sicurezza e di agibilità e percorribilità della strada che congiunge la parte alta di Pozzuoli con Agnano. Lo ha disposto il sindaco Vincenzo Figliolia con apposita ordinanza, adottata a salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Il tratto interessato, che resterà chiuso in entrambi i sensi di marcia, è compreso tra l’incrocio con via Cupa Marcone ed il civico 53 di via Antiniana.