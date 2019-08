POZZUOLI – La città si appresta a dare l’ultimo saluto a Vincenzo Cuccurullo, il 22enne morto in seguito a un incidente stradale. I funerali sono in programma per domani alle 10.30 nella cattedrale San Paolo di Monterusciello dove arriverà la salma proveniente dal Secondo Policlinico di Napoli. Dopo l’espianto degli organi e la donazione voluti dai familiari del 22enne il magistrato che indaga sulla morte del giovane ha deciso di sequestrare la salma per sottoporla all’autopsia che è stata effettuata questo pomeriggio e che nei prossimi giorni servirà a fare luce sulle cause del decesso.

L’INCIDENTE – Sulla vicenda è stata aperta un’indagine coordinata dalla procura di Napoli e condotta dalla Polizia municipale di Pozzuoli. Vincenzo è morto dopo tre giorni nel reparto di rianimazione del Santa Maria delle Grazie a causa delle gravi ferite riportate alla testa nell’incidente in cui sabato notte era rimasto coinvolto insieme a un amico, quest’ultimo uscito quasi illeso dallo schianto contro un muretto in via Campana.