POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo da 7 consiglieri comunali di opposizione e gruppo misto.

LA NOTA – È il momento di dimostrare di essere una Comunità. Siamo assolutamente soddisfatti che l’Amministrazione abbia recepito la nostra proposta attivando un servizio di sostegno per anziani e disabili tramite la Protezione Civile Comunale. Chiamando al numero 08118894406, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 22, è possibile ricevere assistenza domiciliare per la spesa e per l’acquisto di farmaci o altri beni di prima necessità. Così come è importante la marcata presenza nella lotta alle speculazioni sui prezzi di mascherine, guanti e​ liquidi disinfettanti per l’igiene delle mani.

COSA FARE – C’è ancora altro che possiamo fare. In questi momenti di grande disorientamento, bisogna dare supporto ai lavoratori per quanto riguarda i diritti e le norme di sicurezza da attuare nei luoghi di lavoro. Promuovere una rete di consulenza e controllo è giusto e necessario. In più, date le difficoltà che stanno colpendo le attività produttive ed il commercio, in attesa di auspicabili interventi governativi, agli sgravi sulla Tari, abbiamo proposto di aggiungere anche l’annullamento del pagamento dell’occupazione di suolo pubblico e la sospensione dei rateizzi. Questi ultimi da sospendere per tutti i cittadini e non solo per gli operatori. Inoltre riteniamo utile sospendere la ZTL di Via Napoli per agevolare l’assistenza a genitori e parenti in difficoltà, nonché il pagamento della sosta sulle strisce blu, visto che in questo momento vengono a cadere i presupposti per cui è stato istituito. Mettiamo da parte ruggini e diversità di visioni. Noi continueremo a dare il nostro contributo alla Comunità, iniziando da un pieno ed incondizionato appoggio alla Protezione Civile Comunale, ai lavoratori e a tutti coloro che con grande spirito di servizio stanno impegnandosi per la nostra Città. Insieme, ce la faremo!

I Consiglieri

Antonio Caso

Domenico Critelli

Vincenzo Daniele

Lydia De Simone

Pasquale Giacobbe

Domenico Pennacchio

Raffaele Postiglione