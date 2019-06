POZZUOLI – Notte di terrore lungo la Variante Anas, tra gli svincoli di Monterusciello e Arco Felice, dove un commando composto da 7 persone ha messo a ferro a fuoco l’area di servizio Q8. Il raid è scattato poco dopo le 3 di lunedì notte. L’ obiettivo dei banditi, incappucciati e armati, era il bancomat collegato alla cassa rifornimenti: per portarlo via hanno lanciato più volte un camion a retromarcia contro lo sportello, non riuscendo però a sradicarlo. Poi hanno tentato di entrare nel gabbiotto di vetro della cassa all’interno del quale c’era un dipendente.

L’ASSALTO – Con mazze da baseball e “piedi di porco” hanno provato a sfondare i vetri blindati sotto gli occhi terrorizzati dell’uomo che, bloccato in pochi metri quadrati, è riuscito a lanciare l’allarme. Sfumato il colpo i banditi hanno lasciato finire il camion sulla carreggiata, forse nel tentativo di bloccare il traffico e coprirsi la fuga, che è avvenuta a bordo di una Seat Leon. Il mezzo, dopo un breve tratto in discesa, è finito contro un’automobile alla guida della quale vi era un 28enne di Monterusciello che si stava recando al lavoro presso il mercato ortofrutticolo all’ingrosso di Sotto al Monte.

IL RACCONTO – L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo. Il 28enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e condotto presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico al volto. «Prima di scappare lo hanno fatto scendere dalla carreggiata per bloccare il traffico. Questi sono criminali, me lo potevano ammazzare – racconta Salvatore Testa, il padre dell’automobilista ferito – se quel camion invece di finire verso il lato passeggero fosse finito dalla parte del conducente avrebbe tranciato la testa di mio figlio». Indagini in corso da parte di Carabinieri e Polizia Stradale.