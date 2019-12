POZZUOLI – Non riapre il cimitero comunale di Pozzuoli. E’ arrivata l’ennesima ordinanza da parte del sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia che ha disposto la chiusura del cimitero da domani 2 dicembre a giovedì 5 dicembre 2019. Il provvedimento è stato adottato, in via cautelare ed a tutela dell’incolumità dell’utenza, per consentire alla ditta incaricata di effettuare i lavori di messa in sicurezza dei luoghi interessati da dissesti, smottamenti del suolo e avvallamenti del terreno, causati dal forte maltempo dei giorni scorsi, di completare gli interventi programmati. Al cimitero si potrà accedere unicamente per le operazioni indifferibili ed urgenti richieste per ragioni igienico-sanitarie, oltre che per le tumulazioni e gli interri – per i quali sarà consentito l’accesso ad un numero limitato di familiari –, per le operazioni di esumazione ed il deposito di urne cinerarie.