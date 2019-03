POZZUOLI – Un camion per il trasporto dei rifiuti ha preso fuoco sulla Variante Anas, tra gli svincoli di Arco Felice e Monterusciello, in direzione Giugliano. Il mezzo venerdì mattina era proveniente dall’isola di Ischia ed era diretto verso l’area di conferimento. Accortosi del fumo e delle prime fiamme l’autista ha fermato il porter e scaricato i rifiuti per evitare che l’incendio si alimentasse ulteriormente. Dopo i primi momenti di concitazione l’arrivo dei vigili del fuoco ha scongiurato conseguenze peggiori. Illeso il conducente del veicolo. Il mezzo è di proprietà dell’azienda “Supereco”, impegnata nel servizio di raccolta rifiuti nella frazione di Forio.