POZZUOLI – Paura questa mattina sulla Variante Anas dove un’auto é andata in fiamme tra gli svincoli di Arco Felice e Monterusciello. Per domare le fiamme é stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Fortunatamente non si sono registrati feriti né il coinvolgimento di altri mezzi. Paura e preoccupazione tra gli automobilisti rimasti imbottigliati nel traffico che ha paralizzato la Variante.