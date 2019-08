Anche quest’anno l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Pozzuoli ha ripristinato il servizio “Pozzuoli pulita” che prevede la presenza di squadre di spazzini nel centro storico e su via Napoli per mantenere anche nelle ore notturne dei fine settimana la parte della città più affollata e più frequentata dai turisti, ben pulita e con i cestini costantemente svuotati. La dotazione dei cestini gettacarte, inoltre, è stata implementata: in queste ore, infatti, ne sono stati posizionati altri lungo le strade di maggiore afflusso e dove se ne è palesata la necessità. I nuovi cestini che il servizio comunale segnaletica stradale, insieme a quello della nettezza urbana, sta installando, sono in linea con la politica dell’Amministrazione di spingere sempre di più ad una migliore e maggiore differenziazione del rifiuto: sono infatti con la tripartizione dei cestini, a seconda del materiale che si intende conferire.