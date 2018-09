POZZUOLI – Una puzza che da ora sta infestando l’aria arriva dall’impianto di depurazione di Cuma-Licola. Cattivi odori e miasmi che stanno costringendo i residenti sono stati costretti a barricarsi in casa a causa della puzza insopportabile. Una puzza che ha infestato l’intera area, da via Domitiana fino ad arrivare a via Montenuovo Licola Patria e la parte del quartiere di Monterusciello che affaccia sui depuratori. Una puzza insopportabile che quotidianamente infesta l’area. A nulla finora sono valse le proteste da parte dei comitati locali che in numerose occasioni hanno chiesto interventi per la risoluzione del problema. I residenti denunciano “picchi” di puzza nei fine settimana e in particolare nelle ore serali, quando l’aria diventa irrespirabile.