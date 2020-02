POZZUOLI – Un anziano è stato investito pochi minuti fa mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Solfatara, nei pressi del ponte della Metropolitana. L’auto che lo ha travolto non si è fermata, proseguendo la sua corsa lungo la strada. Il pedone ha riportato ferite alla testa ma le sue condizioni nom sarebbero gravi: subito soccorso da passanti e automobilisti è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118 e trasferito in ambulanza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Nel violento impatto l’auto pirata ha perso la targa, che è stata immediatamente recuperata dai passanti e consegnata alla Polizia Municipale.