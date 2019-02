POZZUOLI – Momenti di paura si sono vissuti questa mattina in un condominio a Monterusciello, in via Pier Paolo Pasolini, dove un albero è caduto schiantandosi in un guardino. Danni alla struttura, finita sotto il peso del grosso arbusto, che ha distrutto anche un muro di cinta e abbattuto la recinzione in ferro. Non si registrano feriti.