POZZUOLI – Cinque incendi, divampati in punti diversi, stanno mettendo in ginocchio il quartiere di Monterusciello. Fuoco e fiamme dalle 11 di questa mattina hanno distrutto numerosi ettari di vegetazione. Le aree colpite sono Via Libero Bovio, via De Curtis e la zona intorno al palazzetto dello sport e il sito di trasbordo rifiuti, quest’ultimo lambito dalle fiamme. In azione ci sono due elocotteri e mezzi dei vigili del fuoco e della protezione civile. L’area è completamente avvolta da fumo e fiamme.

GAS – Le operazioni di spegnimento in questi minuti stanno interessando due aree dove sono installati dei bomboloni del gas. La natura dei roghi -stando ai primi riscontri sul posto – sarebbe di natura dolosa.

DIRETTA FACEBOOK– Gli aggiornamenti live sulla pagina Facebook di Cronaca Flegrea con continuere dirette.