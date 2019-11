POZZUOLI – Attimi di paura questa mattina a Pozzuoli dove, sotto le incessanti piogge, un muro è crollato finendo su un’auto in sosta. Fortunatamente al momento del crollo all’interno del veicolo non c’era nessuno. A cedere è stato un muro di contenimento in pietre di tufo che sorge all’interno di una traversa privata di via Solfatara, nei pressi di un autolavaggio. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli e i vigili del Fuoco. Il passaggio è stato interdetto in attesa della rimozione dei detriti e della messa in sicurezza della strada. Sotto il peso delle macerie è finita un ford Fiesta. A pochissimi metri dal crollo sorge una palazzina residenziale, che non è stato interessato dal cedimento.