BACOLI – Il Comune ha stipulato una convenzione con il Cinema Sofia per agevolazioni sul costo del biglietto. I cittadini di Bacoli, muniti di uno speciale tesserino nominativo rilasciato dal Comune, pagano per seguire una rappresentazione cinematografica 5 euro dal martedì al venerdì, 6 euro il sabato e la domenica. Dalle agevolazioni sono escluse le proiezioni cinematografiche in 3D. La convenzione, che riscontra molte adesioni, è valida dal 15 gennaio al 15 dicembre 2019. Il Cinema Sofia si riserva di escludere in tutto il periodo 4 film dalla riduzione del costo del biglietto. Della esclusione i cittadini saranno informati attraverso i manifesti della programmazione cinematografica.