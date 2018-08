ISCHIA – «Nonna ti vengono a portare un pacco, puoi anticipare i soldi?» Ma era un truffa. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ischia hanno sottoposto a fermo per truffa aggravata ai danni di anziani G. C., un 46enne dei quartieri Spagnoli già noto alle Forze dell’ordine. L’uomo era stato notato aggirarsi con fare sospetto per l’isola durante servizi di monitoraggio del territorio predisposti a seguito di denunce per truffa a danno di anziani ed è stato bloccato nel porto di Casamicciola Terme. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso della somma di 5.800 euro in denaro contante che portava in una busta e che sono risultati essere provento di truffa a una signora ultraottantenne del posto. La donna era stata contattata per telefono da una persona che si fingeva la nipote e persuasa ad anticipare il pagamento di pacchi che di li a poco le sarebbero stati recapitati a casa. Risultato: dopo aver provato a richiamare la nipote -tentativo impossibile perché chi le aveva telefonato aveva lasciato aperta la comunicazione- l’anziana ha pagato i soldi richiesti per poi trovarsi con 2 pacchi contenenti altrettante confezioni di zucchero. Proseguendo le indagini i militari dell’Arma sono riusciti a individuare il 46enne come autore di ulteriore episodio occorso in giornata. Mentre proseguono le attività investigative per verificare se abbia commesso altre truffe sull’isola, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Poggioreale.